Siemens : prévisions annuelles relevées, le titre grimpe

Siemens a relevé vendredi ses prévisions pour l'exercice en cours au vu des 'excellentes' performances affichées à l'issue de son deuxième trimestre fiscal.



Le géant industriel allemand dit désormais anticiper un bénéfice net compris entre 5,7 et 6,2 milliards d'euros pour son exercice clos fin septembre, au lieu d'un précédent objectif qui allait de cinq à 5,5 milliards d'euros.



Sur les trois mois au 31 mars, le deuxième trimestre de son exercice décalé, Siemens a généré un profit net de 2,4 milliards d'euros, pratiquement triplé par rapport aux 697 millions d'euros annoncés un an plus tôt.



Son chiffre d'affaires est, lui, ressorti en hausse de 6% à 14,7 milliards d'euros, une performance supérieure de 3% à l'estimation moyenne du consensus.



Roland Busch, le PDG, décrit une dynamique d'activité portée par l'automobile, la construction mécanique et les logiciels, mais surtout par la vigueur du marché chinois.



Pour les analystes de RBC, qui sont à 'surperformance' sur le titre, ce trimestre dit 'beat and raise' (c'est-à-dire meilleur que prévu et accompagné d'un relèvement d'objectifs) vient rappeler le 'potentiel favorable' dont dispose le groupe allemand.



L'action Siemens progressait de plus de 2% en début de séance à la Bourse de Francfort, signant l'une des plus fortes hausses de l'indice allemand DAX 30 et de l'Euro STOXX 50 de la zone euro.



Le titre s'apprécie de plus de 21% depuis le début de l'année.



