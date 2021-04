Siemens : s'allie à Google dans l'industrie manufacturière

Siemens a annoncé lundi qu'il allait coopérer avec Google Cloud dans le domaine des solutions d'intelligence artificielle (IA) destinées au secteur de l'industrie manufacturière.



Aux termes du partenariat, le géant allemand a prévu d'associer ses logiciels d'automatisation aux technologies de Google en matière de 'cloud', de données et d'apprentissage automatique ('machine learning').



L'idée est d'optimiser les processus de fabrication au sein des usines et d'améliorer la productivité des ateliers, explique le conglomérat dans un communiqué.



'Les données constituent le moteur des processus industriels d'aujourd'hui, mais de nombreux fabricants continuent d'utiliser d'anciens logiciels et de nombreux systèmes en vue d'analyser les informations en provenance de leurs usines, ce qui requiert beaucoup de ressources et nécessite des mises à jour manuelles fréquentes pour en garantir la précision', explique Siemens.



'En outre, alors que des projets d'IA ont été déployés par de nombreuses entreprises dans certains 'îlots' de leurs usines, les fabricants ont éprouvé des difficultés à mettre en oeuvre l'IA à grande échelle', fait valoir le groupe allemand.



