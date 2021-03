Siemens : va moderniser le réseau ferroviaire de Sydney

Siemens Mobility annonce aujourd'hui avoir remporté deux contrats d'une valeur d'environ 190 millions de dollars australiens avec le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud (NSW) en Australie afin de 'moderniser de manière significative le réseau ferroviaire de la métropole de Sydney', l'un des réseaux les plus fréquentés de l'hémisphère sud.



Le contrat prévoit l'introduction d'un nouveau système de gestion du trafic (TMS) ainsi que le passage d'une signalisation conventionnelle du réseau des trains à un système de contrôle de train numérique ETCS-L2.



Les systèmes devraient être disponibles pour fonctionner en 2023 et permettront d'améliorer l'efficacité globale et la capacité du réseau ferroviaire, assure Siemens Mobility.









