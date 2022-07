Siemens : nouveau centre technologique achevé en Allemagne

Siemens a célébré l'achèvement des travaux de son nouveau centre technologique au sein du campus de recherche de la ville universitaire de Garching (Allemagne).



Le nouveau bâtiment a été planifié numériquement et construit pour répondre à des exigences strictes en matière de durabilité. Il permettra à Siemens de franchir une étape importante dans le cadre de ses futures activités de recherche dans la région.



Avec ses environnements de travail modernes, cette installation servira de centre d'innovation qui offre un espace d'inspiration et de nouvelles idées. Dans ce centre, plus de 450 chercheurs de l'unité 'Technologie' de Siemens collaboreront sur les technologies du futur avec environ 150 employés et étudiants de l'Université technique de Munich (TUM).



