Siemens : ouverture d'un centre pour réfugiés en Pologne

Siemens annonce avoir ouvert un centre pour les réfugiés d'Ukraine sur le terrain de son siège social à Varsovie, en Pologne, après avoir rénové et réaménagé de grandes parties du bâtiment depuis début mars, principalement grâce aux dons de ses employés.



Une variété d'hébergements - allant des chambres pour familles et pour garde d'enfants jusqu'aux sanitaires - ont été mis en place sur environ 2.600 m² de surface au sol. Ces logements ont été conçus pour convenir à une résidence de longue durée.



Depuis le 12 juillet, Siemens met ces installations gratuitement à la disposition de la mairie de Varsovie, qui s'occupe du fonctionnement de ce centre pouvant accueillir 160 personnes. Le premier groupe de réfugiés ukrainiens a déjà emménagé.



