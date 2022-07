Siemens : partenariat avec Esri pour les logiciels de réseaux

Siemens Smart Infrastructure annonce s'être associé à Esri, société californienne de systèmes d'information géographique (SIG) et d'intelligence de localisation, pour étendre son écosystème de partenaires pour son activité de logiciels de réseaux.



Le partenariat améliorera les capacités pour la planification, l'exploitation et la maintenance des réseaux électriques au niveau de leurs opérateurs en combinant le logiciel de cartographie et d'analyse spatiale d'Esri et l'expertise en topologie électrique de Siemens.



'Ce faisant, les entreprises visent à mettre à niveau le flux de données entre les applications pour une précision de planification accrue et pour un meilleur fonctionnement du réseau de distribution', ajoute le groupe industriel allemand.



