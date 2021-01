Siemens porté par ses activités numériques au premier trimestre 2020/2021

Berlin (awp/afp) - Le conglomérat allemand Siemens a annoncé jeudi des résultats en hausse pour le premier trimestre de son exercice décalé 2020/2021, portés par ses branches numériques, malgré la crise du Covid-19 qui continue d'avoir un impact.

"Nos résultats opérationnels sont substantiellement plus haut qu'il y a un an", s'est félicité le groupe dans un communiqué présentant des résultats préliminaires et partiels.

Après une année 2020 en fort recul, en raison de la pandémie de Covid-19 qui a ralenti son activité, Siemens voit une solide reprise se profiler.

Les activités du groupe ont été portées par "de fortes améliorations dans les activités d'automation d'usine et de logiciels", selon le communiqué.

La branche "digital industry", notamment spécialisée dans les logiciels, voit en effet son résultat opérationnel ajusté(EBITA) bondir de 57% à 848 millions d'euros, ainsi qu'une hausse de 5% de son chiffre d'affaires.

De la même façon, les activités liées à l'automatisation industrielle ("smart infrastructure") connaissent une forte hausse du bénéfice opérationnel ajusté de 39%, à 391 millions d'euros.

La "croissance meilleure que prévue en Chine", a permis de booster ces branches, estime Siemens.

Ces bons résultat ont également été obtenus par "une baisse des coûts de marketing et de voyages", en raison de la crise sanitaire.

Seule ombre au tableau : l'activité "Mobility", dédiée aux transports, est toujours fortement ralentie par la crise du Covid, avec un résultat opérationnel qui a stagné sur un an, à 219 millions d'euros.

Les chiffres des activités dans lequel le groupe n'a pas la totalité des parts, comme Siemens Healthiners (santé) ou Siemens Energy n'ont pas été dévoilés pour le moment.

Les résultats globaux du groupe au premier trimestre doivent être publiés le 3 février prochain.

Il s'agira du dernier bilan trimestriel présenté par Joe Kaeser : le numéro 2 de Siemens, Roland Busch, doit le remplacer à cette date à la tête du groupe munichois.

afp/rp