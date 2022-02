Siemens publie des résultats en hausse au premier trimestre

(Actualisation: précisions sur les résultats, commentaires du président du directoire de Siemens, cessions de Siemens Logistics et de la participation de 50% dans Valeo Siemens eAutomotive)

BARCELONE (Agefi-Dow Jones)--Le conglomérat industriel allemand Siemens, qui poursuit ses efforts de recentrage sur ses activités technologiques, a annoncé jeudi une hausse de son bénéfice net et de son chiffre d'affaires au premier trimestre de son exercice 2021-2022.

Au cours du trimestre clos fin décembre, le bénéfice net du groupe a atteint 1,64 milliard d'euros, contre 1,38 milliard d'euros un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires a augmenté à 16,50 milliards d'euros, contre 14,07 milliards d'euros un an plus tôt, et les commandes ont bondi de 42% sur une base comparable, à 24,21 milliards d'euros.

"L'exercice 2022 a très bien commencé. Toutes nos activités ont poursuivi leur croissance", a indiqué le président du directoire de Siemens, Roland Busch.

Les analystes tablaient sur un chiffre d'affaires de 15,95 milliards d'euros et sur des commandes de 18,03 milliards d'euros, selon le consensus fourni par le groupe.

Siemens a par ailleurs confirmé ses perspectives pour l'exercice 2022.

Ces résultats interviennent alors que Siemens a annoncé mercredi soir deux transactions dans le cadre de sa stratégie de recentrage sur les activités technologiques.

Le conglomérat allemand va céder l'activité courrier et colis de Siemens Logistics GmbH au groupe Körber pour une valeur d'entreprise de 1,15 milliard d'euros. La transaction devrait être bouclée cette année, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires, a précisé le groupe.

Siemens a également conclu un accord avec l'équipementier automobile français Valeo en vue de lui céder sa participation de 50% dans leur coentreprise Valeo Siemens eAutomotive, ce qui devrait avoir un effet positif d'environ 300 millions d'euros sur ses résultats.

-Ed Frankl, Dow Jones Newswires

(Version française Maylis Jouaret) ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

February 10, 2022 02:36 ET (07:36 GMT)