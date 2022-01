Siemens : reçoit une commande de 50 locomotives Dual Mode

Siemens Mobility annonce que DB Cargo et DB Bahnbau lui ont commandé un total de 50 locomotives Vectron Dual Mode, des modèles pouvant fonctionner aussi bien au diesel qu'à l'électrique.



Cette commande résulte de l'exercice par DB Cargo d'une option incluse dans un accord-cadre signé en septembre 2020 avec Siemens.



A la suite de cette commande, la flotte de DB Cargo passera à 146 locomotives Vectron Dual Mode tandis que le groupe DB Bahnbau recevra quatre locomotives de ce type pour la première fois.



Produites à l'usine Siemens Mobility de Munich-Allach, les premières locomotives devraient être livrées à compter de 2026.



Siemens indique que même si les principales lignes de chemin de fer en Allemagne sont déjà électrifiées, le 'dernier kilomètre' ne peut généralement être exploité qu'avec des locomotives à combustion interne.



La Vectron Dual Mode permettra de remplacer de manière durable et économique les locomotives diesel conventionnelles.



