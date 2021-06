Siemens relève ses objectifs et veut récompenser ses actionnaires

Francfort (awp/afp) - Le conglomérat allemand Siemens sous la houlette d'un nouveau patron a annoncé jeudi une hausse de ses objectifs financiers et sa volonté de mieux rémunérer ses actionnaires, sans séduire la Bourse.

Recentré sur les technologies après avoir mis en Bourse sa branche énergie, Siemens s'attend à une croissance annuelle de son chiffre d'affaires de 5 à 7% au cours de son cycle d'activité de 3 à 5 ans, contre 4 à 5% auparavant, a-t-il communiqué lors d'une journée investisseurs.

Ses activités dans l'industrie 4.0, les logiciels et l'automatisation voient leurs objectifs de marge opérationnelle relevés et l'ensemble doit permettre d'augmenter le bénéfice par action de près de 10% par an, précise le groupe.

"Nos moteurs de croissance sont la numérisation, l'automatisation et la durabilité", déclare Roland Busch, nouveau patron de Siemens depuis février, dans un communiqué.

Pour cela le groupe va s'attaquer à ses marchés traditionnels -- industries numériques, infrastructures intelligentes, mobilité et santé -- qui représentent à eux seuls un volume de 440 milliards d'euros (483 milliards de francs suisses).

Il compte aussi percer sur des marchés "adjacents" en croissance et représentant un total supplémentaire de 120 milliards d'euros.

Les acquisitions récentes de Supplyframe, une plateforme américaine spécialisée dans la mise en relation des entreprises tout au long de la chaîne d'approvisionnement électronique, et de Varian, autre spécialiste américain dans le traitement du cancer, en sont déjà les premiers exemples.

Après des années de restructurations et de placements d'activités en Bourse, Siemens vise une rentabilité accrue en voulant en faire profiter les actionnaires: le dividende sera progressivement relevé et un plan de rachat d'actions allant jusqu'à 3 milliards d'euros sur cinq ans sera lancé à compter de 2022.

Siemens a par ailleurs confirmé son objectif de résultat net entre 5,7 et 6,2 milliards d'euros pour l'exercice en cours se terminant à fin septembre.

Ces annonces étaient accueillies froidement à la Bourse de Francfort, où le titre perdait en matinée 1,30% dans un indice Dax en hausse de 0,30%.

afp/ck