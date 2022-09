Siemens : remplace le logiciel d'exploitation d'AEP

Siemens remplacera le logiciel d'exploitation de simulation de protection existant d'American Electc Power (AEP) par le logiciel PSS CAPE.



AEP, basé dans l'Ohio est le plus grand gestionnaire de réseau de transmission des États-Unis. Il dessert 5,5 millions de clients dans 11 États et entretient le plus grand réseau de transmission du pays avec plus de 40 000 miles de lignes de transmission.



Avec ce logiciel, AEP sera en mesure d'exécuter des simulations de protection plus complexes et d'optimiser les tâches de protection quotidiennes, le tout avec un modèle précis et à jour.



Cela permettra d'accélérer l'adoption des changements apportés au réseau énergétique, notamment l'augmentation des ressources d'énergie renouvelable, et facilitera la capacité à répondre rapidement aux scénarios qui menacent la stabilité du réseau.



' Nous sommes fiers de nous associer à AEP, qui s'efforce de faire tomber les barrières de données entre trois départements traditionnellement séparés : la planification, la protection et l'exploitation ', a déclaré Sabine Erlinghagen, directrice générale de Siemens Grid Software.



