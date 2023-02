Siemens revoit ses prévisions à la hausse après un trimestre meilleur que prévu

MUNICH (dpa-AFX) - Le groupe technologique Siemens se montre plus optimiste après un début d'exercice en fanfare. Le chiffre d'affaires et le bénéfice devraient augmenter encore un peu plus que prévu en 2022/23 (à fin septembre). Au premier trimestre, Siemens a fait mieux que prévu. Les activités de numérisation ont plus que compensé les faiblesses de la division ferroviaire et de la filiale de technologie médicale Siemens Healthineers. L'action a progressé de plus de 2 % après la clôture sur la plateforme Tradegate.

Le chiffre d'affaires devrait désormais progresser de 7 à 10% en 2022/23 sur une base comparable - c'est-à-dire hors effets des acquisitions et des ventes ainsi que des conversions de devises -, a annoncé sans surprise l'entreprise cotée sur le Dax dès mercredi soir à Munich, avant l'assemblée générale de jeudi. La fourchette a ainsi été augmentée d'un point de pourcentage à chaque extrémité. Pour ses deux divisions Digital Industries et Smart Infrastructure, Siemens a relevé ses attentes en matière de croissance du chiffre d'affaires et de rentabilité.

Cela aura également un impact positif sur le bénéfice par action avant certains effets de prix d'achat. Celui-ci est désormais attendu dans une fourchette comprise entre 8,90 euros et 9,40 euros. La barre est donc désormais placée 20 centimes plus haut. Au cours de l'exercice précédent, le bénéfice avait chuté d'environ un tiers à 5,47 euros, en raison notamment d'une dépréciation de la participation dans Siemens Energy et de charges liées à l'abandon des activités en Russie. Avant la publication des chiffres, les analystes s'étaient montrés plus pessimistes dans leurs estimations pour 2022/23.

Au premier trimestre, Siemens a également fait nettement mieux que prévu. Le groupe a profité d'une évolution plus forte que prévu dans le secteur des infrastructures intelligentes. Le secteur de la numérisation a continué de marquer des points grâce à une forte activité d'automatisation. Les faiblesses de la division Trains, qui a souffert de retards de livraison persistants, et de Siemens Healthineers, où la demande de tests rapides Corona, qui était élevée par le passé, a quasiment disparu, ont pu être plus que compensées.

Siemens a augmenté son chiffre d'affaires de 10 %, à près de 18,1 milliards d'euros. La croissance comparable a été de 8 %. Le résultat des activités industrielles a augmenté de 9 %, à près de 2,7 milliards d'euros. Les analystes s'attendaient auparavant à un résultat d'exploitation proche de celui de l'année précédente. Après impôts, le bénéfice a en revanche baissé à environ 1,6 milliard d'euros. Ce résultat a notamment été affecté par une perte plus importante chez Siemens Energy. Siemens avait en outre profité d'un bénéfice exceptionnel au même trimestre de l'année précédente.

Le recul des commandes de 7 % à 22,6 milliards d'euros constitue une petite ombre au tableau. Siemens avait toutefois fortement profité l'an dernier de commandes anticipées, notamment dans le secteur de la numérisation, ainsi que de gros contrats chez Siemens Mobility. Les analystes s'attendaient là aussi à moins.

"Avec 2,7 milliards d'euros de résultat dans les activités industrielles, nous avons réussi le plus fort démarrage d'un nouvel exercice jusqu'à présent", a déclaré le président du groupe Roland Busch en commentant les chiffres. Selon le dirigeant, l'augmentation des prévisions s'explique également par le carnet de commandes record de 102 milliards d'euros. L'assemblée générale des actionnaires de Siemens se tiendra jeudi /nas/zb/he.