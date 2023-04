Siemens s'associe à NTT Communications et NTT Data pour décarboniser l'industrie.



Pour permettre une production climatiquement neutre en utilisant des matériaux issus d'une chaîne d'approvisionnement durable, Siemens travaillera avec ces deux sociétés pour développer une gamme de produits et de services pour l'industrie décarbonée.



Un portefeuille sera créé dans le cadre de la plate-forme commerciale Siemens Xcelerator, où l'outil de gestion des émissions de carbone Sigreen de Siemens sera combiné avec les services d'intégration de NTT Com et NTT Data.



' La décarbonisation de l'industrie est un défi mondial. Pour y parvenir, nous devons travailler ensemble à travers les continents. Siemens, NTT Comm et NTT Data associent leurs compétences en technologies de l'information et de l'automatisation pour donner à nos clients un énorme levier pour rendre leur production plus durable ', déclare Cedrik Neike, membre du conseil d'administration de Siemens AG et DG de Digital Industries.



