Siemens : s'associe à Zscaler pour une sécurité 'Zero Trust'

Siemens et Zscaler - spécialiste de la sécurité cloud - s'associent pour permettre à leurs clients d'accéder en toute sécurité aux systèmes et applications de technologie opérationnelle (OT) depuis leur lieu de travail, aussi bien au bureau qu'en travail à distance.



Ainsi, pour s'assurer que le réseau OT n'est pas exposé à un potentiel de menace accru, Siemens et Zscaler ont étendu le concept OT de 'défense en profondeur' sécurisé par une architecture Zero Trust. Basé sur le principe de 'l'accès au moindre privilège', Zero Trust autorise uniquement l'accès spécifique à l'application sur la base de l'identité et du contexte de l'utilisateur vérifiés.



Concrètement, tous les participants, utilisateurs et appareils doivent d'abord prouver leur identité et leur intégrité avant de pouvoir communiquer avec une ressource cible.



