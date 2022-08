Siemens : série de nominations à la direction

Siemens AG a annoncé aujourd'hui de nouvelles nominations à la direction de ses départements Développement durable et Relations avec les investisseurs, à compter du 1er octobre.



Eva Riesenhuber (49 ans), actuellement responsable des relations avec les investisseurs, assumera le rôle de responsable mondiale du développement durable.



Eva Scherer (38 ans), actuellement directrice financière (CFO) des unités commerciales Infrastructure ferroviaire et Logiciels de Siemens Mobility, est nommée responsable des Relations Investisseurs.



Enfin, Jenny Bofinger (41 ans), actuellement responsable du développement durable chez Siemens AG, rejoindra le conseil d'administration du nouveau Conseil international des normes de durabilité (ISSB).



