Siemens : signe une commande d'environ 3 MdsE en Inde

Siemens Mobility annonce la signature d'une commande de 1 200 locomotives de la part des chemins de fer indiens. Il s'agit de la plus importante commande de locomotives de l'histoire de Siemens Mobility et la plus importante commande de l'histoire de Siemens India. Le contrat a une valeur totale d'environ 3 milliards d'euros, hors taxes.



Siemens Mobility assurera la conception, la fabrication, la mise en service et les essais des locomotives. Les livraisons sont prévues sur une période de onze ans, et le contrat inclut 35 ans de maintenance complète.



Les locomotives ultramodernes seront utilisées pour le transport de marchandises sur l'ensemble du réseau des chemins de fer indiens. Produisant 9 000 CV, elles seront l'une des locomotives de fret les plus puissantes au monde.



'Siemens soutient la transformation durable du secteur des transports en Inde, alors que le pays cherche à presque doubler la capacité de fret sur ses chemins de fer', a déclaré Roland Busch, DG de Siemens.



'Je suis fier que cette commande majeure aide l'Inde à atteindre son objectif ambitieux de créer le plus grand réseau ferroviaire vert du monde, car nos locomotives permettront d'économiser plus de 800 millions de tonnes d'émissions de CO2 au cours de leur cycle de vie.'



