Siemens : un fonds pour décarboner les PME américaines

Siemens a annoncé jeudi la création aux Etats-Unis d'un fonds doté d'une enveloppe de 100 millions de dollars en vue d'aider les PME américaines à se décarboner.



Aux termes du programme, les entreprises participantes auront la possibilité de consulter une équipe d'experts technologiques et financiers de Siemens afin d'établir une feuille de route visant la décarbonation de leurs activités.



L'idée est de tirer parti de l'expertise de la branche de systèmes d'énergie et d'infrastructures de Siemens en vue d'adopter des outils dans l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables ou les véhicules électriques.



Siemens fait remarquer que le tissu des PME représente plus de 99% de l'économie américaine, ce qui en fait aujourd'hui un levier privilégié pour abaisser les émissions de carbone aux Etats-Unis.



