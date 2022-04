Siemens : un partenariat pour le bâtiment du futur

Siemens Smart Infrastructure et L'Union des Métiers du Génie Climatique, de la Couverture et de la Plomberie (UMGCCP) viennent de signer une convention de partenariat stratégique pour le développement des technologies du bâtiment et des territoires intelligents.



Ce partenariat entre Siemens et l'UMGCCP vise à développer une veille technologique sur le pilotage et la connectivité des bâtiments ; la gestion et la production locale de l'énergie ; l'intégration des infrastructures de recharge de véhicules électriques au bâtiment et leur couplage au réseau électrique.



' Nous apportons notre savoir-faire industriel et nos solutions innovantes à l'interface entre les réseaux électriques et les bâtiments afin d'accompagner nos clients dans leurs projets technologiques de villes intelligentes, afin d'améliorer leur bien-être et de réduire l'empreinte carbone ', explique Saad Jerjini, Responsable marché Smart Cities et affaires publiques énergie au sein de Siemens Smart Infrastructure France.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.