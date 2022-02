Siemens : une borne de recharge développée pour Ford

Siemens a annoncé mercredi qu'il avait collaboré avec Ford dans le cadre du développement d'une borne de recharge spécifique au F-150 Lightning, le nouveau pick-up 100% électrique conçu par le constructeur américain.



L'appareil, baptisé Ford Charge Station Pro, est un chargeur bidirectionnel (permettant de charger et de décharger le véhicule) entièrement destiné aux clients particuliers.



Cette station de recharge affiche une puissance maximale de 19,2kW, ce qui en fait l'une des plus performantes à l'heure actuelle en ce qui concerne le standard de type 2.



