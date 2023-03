Siemens : une commande de l'ÖBB pour 27 rames électriques

Siemens Mobility Austria a reçu une commande de l'ÖBB, les Chemins de fer autrichiens, pour 27 rames électriques Desiro ML de Siemens supplémentaires.



Avec cette commande, ÖBB poursuit le renouvellement de sa flotte et investit dans des trains modernes pour le transport intra-alpin. ÖBB a déjà commandé 246 rames Desiro ML et plus de 200 d'entre elles sont déjà en service dans toute l'Autriche.



'Cette commande porte la flotte de Siemens en Autriche à un total de plus de 270. Nous sommes ravis que l'ÖBB continue de choisir notre Desiro ML pour la modernisation de sa flotte', a déclaré Albrecht Neumann, directeur général du matériel roulant chez Siemens Mobility.



Les nouveaux trains entreront en service en 2025.



