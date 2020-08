Siemens : va accueillir 1.400 apprentis et alternants

31/08/2020 | 11:38

Le groupe Siemens annonce ce jour qu'environ 1.400 apprentis et étudiants universitaires en alternance vont commencer leur carrière professionnelle dans 23 de ses sites en Allemagne, le 1er septembre.



'En collaboration avec Siemens Mobility et Siemens Healthineers, Siemens poursuit pleinement son programme de formation malgré la crise du coronavirus. La formation chez Siemens Energy se poursuivra séparément. Près de 1.190 jeunes qui sont formés pour répondre aux besoins de Siemens seront rejoints chez Siemens Professional Education par environ 190 participants issus des partenaires externes de la société', explique le groupe.



