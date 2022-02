Siemens va augmenter ses dépenses de recherche et développement - PDG

Le fabricant de trains et de logiciels d'automatisation des usines dépensera 5,5 milliards d'euros (6,21 milliards de dollars) pour développer de nouveaux produits et services cette année, dira M. Busch, selon le texte d'un discours qu'il doit prononcer lors de la prochaine assemblée générale annuelle, vu par Reuters.

Cela représente une augmentation par rapport aux 4,9 milliards d'euros que Siemens a consacrés à la recherche et au développement en 2021, ce qui correspond à 7,8% des ventes cette année-là et "plus que n'importe lequel de nos concurrents directs", selon les remarques préparées pour l'assemblée générale annuelle.

"Cette année, nous prévoyons 5,5 milliards d'euros, ce qui correspondrait à 8 % de notre chiffre d'affaires", ajoute le PDG, qui succédera à Joe Kaeser, patron de longue date, en février 2021.

Siemens tiendra son AGO le 10 février, le même jour que la publication des résultats du premier trimestre 2022.

(1 $ = 0,8862 euros)