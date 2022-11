Siemens va se séparer de son activité moteurs et entraînements pour un montant de 3 milliards d'euros

La société d'ingénierie allemande a déclaré que ses applications de grands entraînements et Sykatec, un fabricant de composants métalliques qui fait également partie de son portefeuille de sociétés, seront regroupées.

Elles seront réunies avec l'unité de broches de moteurs de haute précision de Siemens, Weiss Spindeltechnologie, ainsi qu'avec ses divisions de moteurs basse tension et de motoréducteurs de Digital Industries, après que la direction ait constaté qu'elles partagent toutes des fournisseurs, des clients et des technologies.

"Nous avons décidé de combiner ces activités au cours de l'exercice 2023 pour former une nouvelle société dotée de sa propre structure juridique", a déclaré M. Busch aux journalistes après que Siemens a publié ses résultats du quatrième trimestre.

"Nous sommes convaincus que ce fournisseur intégré de moteurs et de grands entraînements - avec une forte création de valeur - sera nettement plus fort et plus résilient que ne le serait chaque entreprise si elle opérait indépendamment."

La nouvelle société compterait 14 000 employés et opérerait sur un marché de l'électrification et de la conversion de puissance estimé à environ 20 milliards d'euros, a déclaré Siemens.

Elle sera en concurrence avec le suisse ABB et le japonais Yaskawa. Siemens restera active dans le secteur des moteurs industriels par le biais de son activité de servomoteurs, qui fabrique des moteurs pour les robots et les lignes de production intégrées.

M. Busch n'a pas précisé s'il était prévu d'introduire en bourse, de scinder ou de vendre la nouvelle société.

"L'objectif est de rendre l'entreprise combinée complètement indépendante de Siemens afin de s'assurer qu'elle puisse atteindre son plein potentiel de valeur et de marge et se préparer de manière optimale à son succès futur", a-t-il déclaré.

(1 $ = 0,9640 euros)