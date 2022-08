Siemens : vers une collaboration avec MAHLE

Siemens fait part de son intention de collaborer avec MAHLE dans le domaine de la charge inductive des véhicules électriques.

Les deux sociétés ont signé une lettre d'intention à cet effet.



' La recharge sans fil des véhicules électriques s'impose comme un marché d'avenir majeur. Il s'agit d'une exigence cruciale pour la mobilité autonome de demain', a déclaré en substance Stefan Perras, responsable du pré-développement et de l'innovation pour l'infrastructure de charge chez Siemens AG.



Les partenaires comptent notamment travailler sur la standardisation des appareils afin de permettre une interopérabilité totale entre les véhicules et l'infrastructure de recharge.



' Nous sommes très heureux d'avoir trouvé un partenaire solide en Siemens afin de réaliser des avancées majeures dans le domaine de la charge inductive. L'expérience combinée des deux sociétés nous donnera un net avantage concurrentiel ', ajoute Harald Straky, vice-président du développement mondial en mécatronique et électronique chez MAHLE.





