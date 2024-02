MUNICH (dpa-AFX) - Selon une étude, l'Allemagne est le leader européen des demandes de brevets pour les innovations dans la lutte contre le cancer. Avec des déposants de premier plan comme Bayer et Siemens, la République fédérale représente près d'un quart (23 pour cent) des déposants de brevets établis en Europe et plus de 9 000 familles de brevets internationaux dans ce domaine entre 2002 et 2021, indique un rapport de l'Office européen des brevets publié jeudi. L'Allemagne a conservé sa position de leader européen au cours des 20 dernières années malgré une légère baisse des chiffres, ont écrit les auteurs à l'occasion de la Journée mondiale contre le cancer le 4 février.

Au niveau mondial, l'Allemagne occupe la quatrième place avec 9375 familles de brevets internationales sur la période - après les Etats-Unis, le Japon et la Chine. Une famille de brevets représente un groupe de demandes de brevets portant sur le même contenu technique ou un contenu similaire.

Selon le rapport de l'Office des brevets, les Etats-Unis sont le leader mondial en matière d'innovation dans le domaine du cancer : environ 46 pour cent de toutes les inventions pour lesquelles un brevet a été déposé entre 2002 et 2021 sont le fait d'entreprises américaines. En Europe, le Royaume-Uni occupe la deuxième place derrière l'Allemagne et devant la France et la Suisse.

Des groupes comme Bayer et Siemens en tête - les Suisses en tête

Les entreprises pharmaceutiques américaines et européennes comptent parmi les principaux déposants de brevets dans la lutte contre le cancer, a-t-on appris. Les inventions se concentrent généralement sur des thérapies anticancéreuses innovantes, comme par exemple chez le principal déposant allemand Bayer. D'autres, comme Siemens, sont en revanche spécialisés dans le diagnostic. Entre 2002 et 2021, Bayer et Siemens étaient en tête des entreprises ayant déposé le plus de brevets en Allemagne, et respectivement à la 6e et 7e place au niveau mondial.

Au niveau mondial, les géants pharmaceutiques suisses Roche et Novartis étaient en tête des dépôts de brevets, suivis par le groupe de santé néerlandais Philips ainsi que Johnson & Johnson et Pfizer (tous deux aux États-Unis). Dans notre pays, Merck et Boehringer Ingelheim occupaient respectivement la troisième et la quatrième place. BASF et Biontech figurent également parmi les meilleurs annonceurs allemands.

Malgré tous les progrès de la recherche et de la technologie, le cancer reste une menace mondiale pour la santé, écrivent les auteurs. Dans l'UE, près d'un homme sur trois et d'une femme sur quatre reçoivent un diagnostic de cancer avant d'atteindre l'âge de 75 ans, ont-ils indiqué en se référant aux chiffres du système européen d'information sur le cancer.

L'Office des brevets a toutefois enregistré des signaux encourageants. Ainsi, rien qu'entre 2015 et 2021, les inventions pour lutter contre le cancer ont augmenté de 70 pour cent par rapport au nombre annuel de familles de brevets internationaux. Des percées ont été réalisées dans les domaines de l'immunothérapie et des thérapies géniques. Parallèlement à l'étude, l'autorité a présenté un portail en ligne destiné à donner aux chercheurs une meilleure vue d'ensemble des innovations dans la lutte contre le cancer /als/DP/zb.