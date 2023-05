Une recommandation de Citigroup pousse Siemens Energy vers le haut

FRANCFORT (dpa-AFX) - Les actions de Siemens Energy ont continué à progresser jeudi grâce à une recommandation d'achat de Citigroup. Parmi les favoris du Dax, elles ont gagné un peu plus de deux pour cent à 24,40 euros pour atteindre un plus haut depuis novembre 2021. Depuis le plus bas d'octobre juste au-dessus de 10 euros, les titres ont augmenté de près de 140 pour cent.

Le rapport du deuxième trimestre et les perspectives de l'entreprise ont donné aux titres un nouvel élan dans la tendance haussière existante. De nombreux analystes se sont exprimés positivement.

L'expert Vivek Midha de Citigroup a fait passer jeudi les actions du fabricant de techniques énergétiques de "neutre" à "achat". Il a justifié cette décision par les meilleures perspectives commerciales de la participation Siemens Gamesa, qui devrait être rentable au deuxième semestre. L'expert a également estimé que les liquidités résultant des commandes constituaient un facteur de charge désormais probablement éliminé./bek/mis/jha/