Valeo accélère dans les moteurs électriques et les aides à la conduite

Paris (awp/afp) - L'équipementier français Valeo va accélérer à horizon 2025 dans les moteurs électriques et les aides à la conduite pour accompagner l'électrification des ventes automobiles, avec des objectifs de rentabilité encore plus ambitieux, a annoncé sa direction vendredi.

Sur un marché des moteurs électriques en pleine explosion, le dixième équipementier mondial entend accroître son contenu par voiture mais aussi accélérer dans les deux-roues et les petits véhicules urbains. Le groupe a annoncé fin janvier qu'il allait reprendre la coentreprise qu'il avait avec Siemens, spécialisée dans les moteurs électriques, ce qui en fera sa première activité.

Le groupe compte également doubler son chiffre d'affaires (3,4 milliards d'euros en 2021) dans l'ADAS, soit les systèmes d'aide à la conduite (capteurs, électronique et logiciel), où les marges sont prometteuses.

"Nous sommes au début d'une période de transformation de la mobilité qui se traduira par une hypercroissance des marchés de l'électrification et de l'ADAS pendant 15 ans", a souligné dans un communiqué Christophe Périllat, qui a remplacé Jacques Aschenbroich à la direction de l'entreprise fin janvier.

Leader mondial des systèmes d'éclairage automobile, Valeo compte également sur une croissance annuelle de 10% de son chiffre d'affaires dans l'éclairage intérieur et extérieur.

Son chiffre d'affaires devrait ainsi atteindre en 2025 environ 27,5 milliards d'euros, contre 17,3 milliards d'euros en 2021, une année fortement perturbée par la pénurie de puces électroniques.

Dès 2022, Valeo vise une forte hausse de son chiffre d'affaires, entre 19,2 et 20 milliards d'euros, et une marge d'Ebitda (excédent brut d'exploitation) entre 11,8 et 12,3%.

Le groupe vise également une légère progression de sa marge d'Ebitda pour atteindre 14,5% de son chiffre d'affaires en 2025, contre 13,4% en 2021.

Le groupe anticipe une génération de flux financiers libres entre 800 millions et 1 milliard d'euros en 2025, contre 292 millions d'euros en 2021.

Pour se désendetter, Valeo compte céder d'ici 2025 pour environ 500 millions d'euros d'actifs, a annoncé sa direction.

Le groupe soumettra au vote de ses actionnaires un dividende en légère augmentation à 0,35 euro par action (+17% par rapport à 2020), et dit viser une "augmentation progressive du dividende par action en valeur" d'ici 2025.

Le groupe emploie 110.000 salariés dans le monde dont 15.000 en France. La situation est tendue depuis la mi-février avec les syndicats français du groupe, avec des débrayages inédits pour dénoncer des revalorisations salariales trop faibles.

Valeo, qui a une usine en Russie, précise que les objectifs annoncés ne prennent pas en compte "les conséquences potentiellement défavorables sur l'environnement économique et financier, des récents développement de la crise russo-ukrainienne, par exemple une baisse des volumes de production ou une hausse des prix de l'énergie ou des matières premières au-delà des prix connus début 2022".

