Siemens : 120 bornes de recharge pour 'On', à Rome

Siemens Smart Infrastructure fournit 120 bornes de recharge compactes Sicharge AC22 ainsi qu'un logiciel basé sur le cloud pour la gestion de l'infrastructure de recharge de la startup 'On' en Italie.



Ces solutions constituent la base d'un nouveau service de partage de véhicules électriques dans la ville de Rome développé par la start-up italienne.



23 premières bornes de recharge ont déjà été installées dans le centre de Rome. Les autres suivront en cours d'année, précise Siemens.



'Avec ce nouveau service de partage, les citoyens et les visiteurs peuvent découvrir un environnement de mobilité intégré qui permet l'utilisation partagée de vélos électriques, de scooters électriques et de voitures électriques. Notre objectif est de transformer la mobilité de la capitale italienne avec une approche innovante, efficace et durable' a déclaré Alessandro Di Meo, directeur général d'On.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.