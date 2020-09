Siemens Energy : Berenberg entame le suivi à l'achat

30/09/2020 | 12:06

Berenberg a entamé mercredi la couverture du titre Siemens Energy avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 28 euros.



Après les débuts boursiers difficiles de la filiale d'énergie de Siemens, le broker met en évidence une 'évaluation inexacte' (mispricing) de la part du marché.



Pour Berenberg, le repli du titre est surtout dû à la volonté des actionnaires existants de Siemens - davantage intéressés par les perspectives structurelles affichées par la maison-mère - de réaliser des prises de bénéfices.



'Nous nous attendons à ce que cette tendance s'inverse avec une valorisation plus proche de sa juste valeur, les sorties de fonds étant appelées à être compensées par l'arrivée de nouveaux acheteurs attirés par la proposition de valeur alternative faite par l'entreprise', explique Berenberg.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.