La Deutsche Bank recommande Siemens Energy à 'Hold' - objectif 21 euros

FRANCFORT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research a maintenu sa recommandation "conserver" sur Siemens Energy avec un objectif de cours de 21 euros. L'avertissement sur résultats de la filiale d'éoliennes Siemens Gamesa confirme qu'un retournement positif du groupe d'ingénierie énergétique est complexe et long, écrit l'analyste Gael de-Bray dans une étude publiée lundi. Mais le reste de l'activité de Siemens Energy continue de tenir ses promesses, avec une dynamique commerciale exceptionnellement forte et des marges et des cash-flows bien supérieurs aux attentes sur l'exercice écoulé./edh/ajx

Publication de l'étude originale : 23/01/2023 / Heure non précisée dans l'étude / CET

Première diffusion de l'étude originale : 23.01.2023 / 06:45 / CET

