SIEMENS ENERGY : Oddo BHF réduit sa cible

Oddo BHF confirme sa note 'neutre' sur le titre Siemens Energy, avec un objectif ce cours abaissé de 18,5 à 17,5 euros.



Le bureau d'analyses rappelle que Siemens Energy a publié hier matin un chiffre d'affaires de 7,5 MdsE, en hausse de 8% en comparable quand le consensus tablait sur 8,5%.



L'EBITA ajusté (avant special items) s'établit à -2 048 ME et intègre une perte de -2 561 ME pour Siemens Gamesa.

Dans ce contexte, Siemens Energy a, sans surprise, abaissé hier ses objectifs 2022/23, du fait de Siemens Gamesa, ceux des autres divisions restant inchangés



Oddo BHF anticipe une croissance organique du CA de 9.9% pour 2022/23 et une perte opérationnelle (before special items) de 2 539 ME (-8.2% de marge), dont -4.3 MdE pour SGRE.



L'analyste estime qu'il est 'difficile de se rassurer sur le timing d'un retour à la profitabilité pour Siemens Gamesa (2025 ?) et sur le risque de charges supplémentaires'.





