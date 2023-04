Siemens Energy : UBS reste à l'achat, objectif fixé à 25 E

UBS réitère son conseil à l'achat sur Siemens Energy avec un objectif de cours de 25 E.



' Après la finalisation de l'acquisition de SGRE, l'attention se porte à nouveau sur les fondamentaux ' indique le bureau d'analyses.



' Nous réitérons notre note d'achat (PT inchangé à 25 E) car nous considérons que la société est bien positionnée pour bénéficier des tendances structurelles en cours ainsi que du potentiel de redressement ' rajoute UBS.



Rappelons que la direction de Siemens Energy s'attend désormais à ce que la marge bénéficiaire 2023 de Siemens Energy avant éléments spéciaux se situe entre 1% et 3% (contre 2% à 4% précédemment). Elle continue néanmoins d'anticiper une croissance comparable des revenus de 3% à 7% (inchangé).



