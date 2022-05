Biden vante les mérites de l'industrie manufacturière dans l'Ohio, champ de bataille des midterms.

Le président Joe Biden s'est vanté vendredi de l'essor de l'industrie manufacturière américaine, cherchant à modifier le discours républicain selon lequel l'économie est en difficulté sous sa direction, à l'approche des élections de novembre qui pourraient jouer un rôle crucial dans la détermination du contrôle du Congrès.

Le président, un démocrate, a annoncé lors d'un voyage dans l'Ohio une initiative visant à encourager les grandes entreprises à adopter une technologie émergente connue sous le nom de fabrication additive, a déclaré un haut responsable de l'administration.

Après avoir visité United Performance Metals, un fabricant de métaux près de Cincinnati, M. Biden a déclaré que cette initiative et d'autres contribueront à enterrer l'idée d'une "Rust Belt", un terme utilisé pour décrire les villes manufacturières mortes.

Stimulée par l'impression 3D, cette technologie permet de construire des formes complexes par couches à partir de particules de plastique ou de métal. Elle est considérée par l'administration comme une sorte d'innovation qui permettra aux fabricants américains de prospérer et de créer des emplois.

L'initiative, baptisée AM Forward, est un programme volontaire. Les entreprises signent un engagement public pour augmenter l'utilisation de la technologie et s'appuient également sur des petites et moyennes entreprises d'approvisionnement basées aux États-Unis.

GE Aviation, Siemens Energy, Pantheon et Lockheed Martin sont les premiers participants, a précisé le responsable.

M. Biden a profité de cette visite pour demander au Congrès d'adopter la loi Bipartisan Innovation Act, qui vise à stimuler l'industrie manufacturière aux États-Unis, en particulier la production de puces à semi-conducteurs.

M. Biden est confronté à des vents contraires alors qu'il tente d'aider ses collègues démocrates à éviter une prise de contrôle du Congrès par les républicains lors des élections de mi-mandat du 8 novembre.

L'inflation est à son plus haut niveau depuis 40 ans et les prix de l'essence montent en flèche, ce qui pèse sur la cote de popularité de M. Biden, et les républicains attaquent fréquemment la gestion de l'économie par M. Biden.

L'ancien président Donald Trump a remporté l'Ohio en 2016 et 2020 en partie grâce à son attrait pour les électeurs de la Rust Belt fatigués de voir les emplois disparaître.

Ce voyage marque la sixième visite de Biden dans l'Ohio depuis son entrée en fonction en janvier 2021.

Proposant aux électeurs une vision alternative, les démocrates soulignent la forte croissance de l'emploi sous Biden, un point que le président était susceptible de souligner dans ses remarques.

La Maison Blanche a déclaré qu'il parlerait de "bâtir sur les 473 000 emplois manufacturiers créés depuis son entrée en fonction - plus d'emplois en moyenne par mois que sous n'importe quel autre président au cours des 50 dernières années".

Ces derniers jours, Biden a fait des remarques plus ouvertement politiques alors qu'il se prépare pour les cinq mois de campagne politique. Mercredi, il a vivement critiqué les partisans dévoués de Trump, les désignant par l'acronyme MAGA pour le slogan de Trump "Make America Great Again".

Dans les primaires de cette semaine, le républicain J.D. Vance, soutenu par Trump, a remporté la nomination pour un siège au Sénat américain, tandis que la représentante démocrate sortante Shontel Brown a facilement battu la candidate progressiste Nina Turner dans la circonscription du Congrès américain qui comprend Cleveland. (Reportage de Steve Holland et Jarrett Renshaw ; Montage de Leslie Adler et Howard Goller)