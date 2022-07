Exclusif - La turbine du Nord Stream est bloquée en transit car Moscou traîne des pieds pour obtenir des permis : sources

La turbine, qui fonctionne habituellement à la station de compression russe Portovaya, avait subi des travaux de maintenance au Canada mais a été ramenée par avion à Cologne, en Allemagne, le 17 juillet par la société de logistique Challenge Group, a déclaré l'une des personnes.

On ne sait pas encore quand la turbine pourra être renvoyée, ont précisé les personnes, ajoutant que cela pourrait encore prendre des jours, voire des semaines.

Le transport vers l'Allemagne a eu lieu après des semaines de consultations entre Berlin et le gouvernement canadien pour savoir si un tel mouvement violerait les sanctions occidentales imposées à la Russie à la suite de son invasion de l'Ukraine.

Le mois dernier, Moscou a réduit la capacité de Nord Stream 1 de 60 %, invoquant le retour tardif de la turbine entretenue par la société allemande d'équipement énergétique Siemens Energy.

La Russie a rouvert le gazoduc jeudi après un arrêt de maintenance programmé de dix jours, mais il fonctionnait toujours à capacité réduite.

L'Allemagne rejette l'argument de la Russie selon lequel la turbine manquante est la raison de la baisse des approvisionnements via Nord Stream 1, et a accusé Moscou d'utiliser les flux de gaz comme une arme politique.

La Russie a déclaré que le retour de la turbine avait un impact direct sur le fonctionnement sûr du gazoduc, ajoutant que la documentation de Siemens Energy nécessaire pour la réinstaller manquait toujours.

L'une des sources a déclaré que Moscou n'avait pas encore fourni les documents nécessaires pour importer la turbine en Russie, y compris les détails sur le lieu exact où la livrer et via quel poste de douane.

"Dans des circonstances normales, la maintenance des turbines est une opération de routine pour nous", a déclaré Siemens Energy dans un communiqué. "Naturellement, nous voulons transporter la turbine vers son lieu d'exploitation aussi rapidement que possible. Cependant, le temps que cela prend n'est pas exclusivement sous notre contrôle."

Le Kremlin a déclaré plus tôt dans la journée de jeudi que toutes les difficultés liées à l'approvisionnement de l'Europe en gaz naturel russe, y compris la question de la turbine, étaient dues aux restrictions occidentales, et que la Russie restait un élément indispensable de la sécurité énergétique européenne.

Le ministre allemand de l'économie, Robert Habeck, a déclaré à propos de la turbine plus tôt dans la journée de jeudi : "On a parfois l'impression que la Russie ne veut plus la reprendre.

"Cela signifie que le prétexte des problèmes techniques a en fait un arrière-plan politique, et c'est le contraire d'être un garant de la sécurité énergétique en Europe."

M. Habeck a déclaré que le gouvernement était en contact étroit avec Siemens Energy et qu'il communiquerait lorsque la turbine sera arrivée en Russie et aura été remise à Gazprom, propriétaire majoritaire de Nord Stream.

Un porte-parole du ministère allemand de l'économie a refusé de faire d'autres commentaires. Challenge Group, la société de logistique, n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Gazprom, le monopole russe d'exportation de gaz naturel, n'a pas répondu aux demandes répétées de commentaires sur Nord Stream 1 et les turbines.