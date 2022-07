Explicatif - La lutte pour les turbines de Nord Stream met l'accent sur l'équipement.

Au cœur du bras de fer se trouve la SGT-A65, une turbine Siemens Energy de 12 mètres de long et de 20 tonnes, qui doit être ramenée à la station de compression Nord Stream Portovaya de Gazprom après avoir subi une maintenance.

La turbine est bloquée en transit en Allemagne, la Russie mettant en avant des questions en suspens concernant son transport et les sanctions, tandis que l'Allemagne accuse Moscou de retarder délibérément le processus.

Mardi, le Kremlin a déclaré qu'une deuxième turbine de la station de compression présentait quelques défauts.

Siemens Energy s'est refusé à tout commentaire.

QUEL EST LE PROBLÈME ?

Le président Vladimir Poutine affirme que l'Occident a déclenché une guerre économique visant à détruire la Russie et son économie, et a promis de vendre les vastes ressources énergétiques de la Russie à des pays d'Asie comme la Chine si les clients européens ne veulent pas les acheter.

Gazprom, contrôlé par le Kremlin, réduit de 20 % la capacité de Nord Stream 1, le plus grand gazoduc transportant du gaz russe vers l'Allemagne, en raison de ce qu'il décrit comme des équipements défectueux, notamment le retour tardif de la turbine SGT-A65.

L'Allemagne conteste ces propos et affirme que les turbines sont un prétexte, et que Moscou utilise le gaz comme une arme politique. "Ils n'ont même pas le courage de dire 'nous sommes en guerre économique avec vous'", a déclaré lundi le ministre allemand de l'économie Robert Habeck.

Gazprom a également arrêté le fonctionnement d'une autre turbine à gaz Siemens Energy à la station, invoquant une maintenance de routine et "l'état technique" du moteur.

TURBINES ET COMPRESSEURS

Huit turbines à gaz industrielles aérodynamiques ont été initialement fabriquées par Rolls-Royce pour la station Portovaya. Les activités de fabrication de turbines à gaz de Rolls-Royce ont été rachetées par Siemens Energy en 2014.

Ces turbines sont nécessaires pour alimenter les compresseurs centrifuges dits "moteurs", qui augmentent essentiellement la pression en condensant les volumes de gaz afin d'assurer un transport fluide du combustible.

Selon Gazprom, six des unités de pompage de gaz de Portovaya ont une capacité de 52 mégawatts (MW) chacune, tandis que deux unités ont une capacité de 27 MW chacune.

En outre, il y a quatre turbines de rechange sur le site pour s'assurer que la station continue de pomper si certains équipements doivent quitter le site pour maintenance, ce qui se produit généralement tous les deux ou trois ans, a déclaré une personne au courant de la question.

Deux des six grandes unités peuvent rester inactives sans réduire la capacité de la station, selon une source familière avec le fonctionnement de la station.

Gazprom n'a pas répondu aux questions répétées sur les opérations de Nord Stream 1.

"Il est compréhensible que beaucoup de gens disent 'c'est juste les Russes qui trouvent des excuses pendant qu'ils mettent la pression sur le marché européen de l'énergie'", a déclaré Jonathan Stern, chercheur distingué à l'Oxford Institute for Energy Studies.

"C'est tout à fait possible car nous n'en savons tout simplement pas assez, ni de Siemens ni de Gazprom, sur le calendrier de maintenance. Le problème est qu'aucune des deux parties ne nous donne les informations dont nous avons besoin."

QU'EST-CE QUE PORTOVAYA ?

La station de compression de Portovaya est située près de la ville russe de Vybord, sur les rives du golfe de Finlande, où le gazoduc Nord Stream 1 entre dans la mer Baltique.

La station pompe le gaz naturel à travers la mer Baltique via le parcours sous-marin de 1 224 km de Nord Stream 1 jusqu'à son point d'arrivée à Greifswald, en Allemagne. Gazprom appelle Portovaya la plus grande station de compression du monde.

Nord Stream 1 a une capacité nominale de 55 milliards de mètres cubes (bcm) par an. Cependant, le gazoduc a pompé plus de 59 milliards de m3 en 2020 et 2021 après que des mesures ont été prises pour augmenter la capacité, ce qui représente plus d'un tiers de l'approvisionnement total en gaz de la Russie vers l'Union européenne.

Portovaya a atteint un record quotidien de près de 177 millions de mètres cubes par jour en 2020.

TURBINES RUSSES

La Russie produit des turbines d'une capacité maximale de 25 mégawatts.

La société d'ingénierie Power Machines développe actuellement deux types de turbines d'une capacité de 65 MW et 170 MW chacune, a-t-elle déclaré.

La turbine de 65 MW ne devrait commencer à fonctionner en mode test qu'en 2024, et l'autre plus tard en 2022 ou en 2023.

Le ministre russe de l'Industrie et du Commerce, Denis Manturov, a déclaré dans un discours prononcé au début du mois devant le Parlement que la Russie accélère les essais des grandes turbines "dans l'intérêt du secteur énergétique russe".