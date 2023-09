HUSUM (dpa-AFX) - Le ministre allemand de l'Économie Robert Habeck voit de bonnes chances de construire des plateformes de conversion en Allemagne. Il n'y a pas seulement des chances, mais aussi la nécessité, a déclaré mardi le politicien des Verts aux journalistes lors du salon professionnel Husum Wind. Les plates-formes de conversion sont nécessaires pour collecter l'électricité éolienne produite en mer et la transporter vers la terre. Un convertisseur permet entre autres d'augmenter la tension afin de minimiser les pertes de transmission.

Avec Bremerhaven et Rostock, il y a deux sites où cela peut se faire et où il y a un intérêt évident, a déclaré Habeck. "Et les sites des ports allemands qui ne peuvent pas produire directement les grandes stations de conversion sont également en partie adaptés à la fabrication ou à la livraison de composants". Si l'on fait bien les choses, il est possible, en partant de Bremerhaven et de Rostock-Warnemünde, de mettre en place une ligne de production de convertisseurs en association avec les chantiers navals allemands, a déclaré Habeck. "Nous travaillons jour et nuit pour que cela soit possible", a déclaré Habeck. C'est également dans l'intérêt de la sécurité.

"Nous avons besoin des convertisseurs pour l'offshore". Mais le marché est complètement surchargé et il n'y a qu'un seul site de production en Europe, en Espagne. Il ne faut pas acheter à des pays non européens. "Je ne le ferais pas pour les convertisseurs. Ce sont des points de commutation du système énergétique, et nous avons aussi un grand intérêt, pour des raisons de politique de sécurité, à ce que ces convertisseurs soient produits en Europe et de préférence en Allemagne".

Le chantier naval de Rostock fait l'objet de discussions continues entre le gouvernement du Land de Schwerin et le ministère fédéral de la Défense. Alors que le Land de Schwerin souhaiterait que des plates-formes de conversion soient construites sur des terrains libres, le ministère de la Défense émet des réserves sur la sécurité en raison de l'arsenal naval qui s'y trouve./gyd/DP/nas