L'offre pour Siemens Gamesa pourrait être lancée avant septembre - PDG de Siemens Energy

"Nous avons intérêt à faire cela aussi vite que possible", a déclaré Christian Bruch aux analystes lors de la journée des marchés financiers du groupe, ajoutant que plus vite un accord pourrait être conclu, plus vite les problèmes opérationnels de Siemens Gamesa pourraient être réglés.

Selon un calendrier provisoire, l'offre, qui a été annoncée samedi, serait lancée à la mi-septembre avant qu'une assemblée générale extraordinaire ne l'entérine en novembre.

"Cela pourrait aller plus vite ... mais nous ne sommes évidemment pas seuls à contrôler le calendrier", a déclaré M. Bruch.

