La valeur du jour en Europe - Siemens Energy ajuste ses perspectives 2023 après de bons résultats trimestriels

Fabricant allemand de centrales électriques thermiques et renouvelables, Siemens Energy gagne 3,62% à 23,19 euros à Francfort suite à des résultats meilleurs qu'attendu au deuxième trimestre 2022-23. Le groupe a réduit sa perte nette sur cette période à 189 millions d'euros contre une perte de 256 millions un an auparavant. Il a dégagé un bénéfice avant éléments exceptionnels de 41 millions à comparer à un déficit de 49 millions d'euros, un an plus tôt. Le marché anticipait une perte de 36 millions d'euros.



La perte par action représente 0,25 euro contre - 0,22 euro au deuxième trimestre 2021/22.



Ses ventes sur ce trimestre ont progressé de 23,8% à 8 milliards d'euros contre 6,58 milliards au deuxième trimestre 2021-2022.



Ses prises de commandes ont grimpé de 56,3% à 12,3 milliards d'euros portant le carnet à fin mars à un niveau record de 102 milliards. Siemens Energy dépasse ainsi pour la première fois la barre des 100 milliards d'euros.



Toutefois, le groupe est pénalisé par le déficit de son activité d'aérogénérateurs (Siemens Gamesa), qui affiche déficit de 386 millions d'euros sur ce deuxième trimestre contre 322 millions d'euros il y a un an sur la même période.



En raison de la croissance du volume d'affaires plus rapide que prévu, Siemens Energy a ajusté ses perspectives pour l'exercice 2023.



La direction s'attend désormais à une croissance du chiffre d'affaires comparable du groupe comprise entre 10 et 12% (contre précédemment entre 3% et 7%). La marge bénéficiaire avant éléments exceptionnels de Siemens Energy est désormais attendue autour du bas de la fourchette des prévisions, soit entre 1 et 3%, en raison de la mauvaise performance de Siemens Gamesa au premier semestre.



En conséquence, la perte nette du groupe Siemens Energy devrait dépasser le niveau de l'exercice précédent de 712 millions d'euros, jusqu'à un montant de 100 à 500 millions d'euros (low-triple-digit million euros).



Enfin, pour l'activité Siemens Gamesa, l'entreprise prévoit d'atteindre une croissance comparable du chiffre d'affaires de 6% à 10% pour l'exercice 2023 et annonce que sa marge bénéficiaire, hors éléments exceptionnels, serait proche de - 11%.