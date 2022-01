La valeur du jour en Europe Siemens Energy plombé par les perspectives de sa filiale Gamesa

© AOF 2022

Siemens Energy dégringole de 13,3% vendredi à la bourse de Francfort, à 19,89 euros par action, et se classe dernier du Dax. Le groupe paye les frais de l'abaissement de ses prévisions pour son exercice décalé 2022 suite aux problèmes approvisionnement de sa filiale Gamesa. Le géant allemand des énergies table ainsi désormais sur un repli organique de ses revenus de 2% à 3%, contre une précédente estimation de -1% à -3%. La marge d'EBITA ajusté (avant éléments spéciaux) est elle aussi revue à la baisse et devrait être comprise entre 2% et 4% (contre 3% à 5% précédemment).La direction entend également réévaluer ses attentes concernant la marge d'EBITA ajusté (avant éléments spéciaux) pour l'exercice 2023. Elle tablait jusqu'à présent sur +6,5% à +8,5%.Du côté de l'activité, Siemens Energy a enregistré un chiffre d'affaire trimestriel de 5,96 milliards d'euros, en repli organique de 11,4%, et se situe 5,6% sous le consensus. Les commandes s'élèvent quant à elles à 8,3 milliards d'euros, en hausse de 10%, et 10% supérieures aux attentes du consensus.Alors que la division Gas & Power a connu un solide début d'année, avec des perspectives 2022 confirmées (croissance de l'activité attendue entre 1% et 5%), il en est tout autre pour Siemens Gamesa. La filiale spécialisée dans l'éolien, détenue à 67% par Siemens Energy et cotée en bourse, a en effet émis un profit warning pour 2022 en raison de divers problèmes: la société évoque en premier lieu les difficultés dans la chaîne d'approvisionnement, ainsi que des problèmes de montée en puissance de ses turbines 5.X.Par conséquent, Gamesa anticipe désormais une baisse de ses revenus 2022 de 2% à 9%, contre une première estimation de -2% à -7%. La nouvelle fourchette de prévisions de la marge d'EBIT ajusté se situe quant à elle entre -4% et +1%, contre une fourchette précédente de +1% à +4%.Son chiffre d'affaires pour le premier trimestre de son exercice s'élève à 1,8 milliard d'euros, ainsi qu'un EBITA ajusté négatif de 309 millions.