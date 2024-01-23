* EQS-ADHOC : SIEMENS ENERGY AG ANNONCE DES RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES POUR LE PREMIER TRIMESTRE DE L'ANNÉE FISCALE 2024. LES RESULTATS FINANCIERS DU PREMIER TRIMESTRE SONT SUPERIEURS AUX ATTENTES DU MARCHE. PERSPECTIVES INCHANGÉES POUR L'ENSEMBLE DE L'EXERCICE FISCAL
* SIEMENS ENERGY - LES PRISES DE COMMANDES TRIMESTRIELLES ONT AUGMENTÉ DE 23,9 % SUR UNE BASE COMPARABLE (HORS EFFETS DE CHANGE ET DE PORTEFEUILLE) POUR ATTEINDRE 15,38 MILLIARDS D'EUROS.
* SIEMENS ENERGY AG - LES RECETTES TRIMESTRIELLES ONT AUGMENTÉ DE 12,6 % SUR UNE BASE COMPARABLE POUR ATTEINDRE 7,65 MILLIARDS D'EUROS.
* SIEMENS ENERGY AG - BÉNÉFICE TRIMESTRIEL : 1 878 MILLIONS D'EUR (T1 FY2023 : NÉG. 384 MILLIONS D'EUR) QUI INCLUT DES GAINS COMPTABLES PROVENANT DE CESSIONS
* SIEMENS ENERGY AG - POUR L'EXERCICE, PRÉVOIT UNE CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES COMPARABLE COMPRISE ENTRE 3 % ET 7 % ET UNE MARGE BÉNÉFICIAIRE AVANT ÉLÉMENTS SPÉCIAUX COMPRISE ENTRE MOINS 2 % ET PLUS 1 %.
* SIEMENS ENERGY - BÉNÉFICE TRIMESTRIEL AVANT ÉLÉMENTS SPÉCIAUX : EUR 208M (Q1 FY2023 : NEG. EUR 282M ; CONSENSUS : NEG. EUR 106M) Texte source pour Eikon : Plus d'informations sur les entreprises :