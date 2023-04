Siemens Energy : accord avec ArcelorMittal en Inde

Siemens Gamesa annonce la conclusion d'un 'accord majeur' portant sur l'énergie éolienne avec la filiale d'ArcelorMittal en Inde dans le cadre des efforts visant à décarboner davantage l'industrie sidérurgique indienne.



L'accord a été signé avec AM Green Energy Private Limited (AMGEPL), une joint-venture entre ArcelorMittal S.A. et ArcelorMittal Nippon Steel India Limited (AM/NS India).



Concrètement, il s'agira de fournir 46 éoliennes SG 3.6-145 pour un projet totalisant 166 MW dans l'Andhra Pradesh.



Le projet éolien fera partie d'un projet d'énergie renouvelable hybride éolien-solaire de 989 MW conduit par AMGEPL dans la région.



'Les investissements à grande échelle dans les énergies renouvelables par l'industrie sidérurgique à forte intensité énergétique contribueront à réduire les émissions de carbone et à créer un avenir plus propre', assure Siemens Gamesa.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.