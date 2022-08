Siemens Energy : des pertes creusées au 3e trimestre

Siemens Energy publie au titre de son troisième trimestre 2021-22 une perte de 0,54 euro par action, creusée de 69% en comparaison annuelle, ainsi qu'une marge d'EBITDA ajustée avant éléments exceptionnels de -1,8% contre +0,7% un an auparavant.



Le constructeur d'équipements énergétiques a vu ses revenus se tasser de 4,7% en comparable, à 7,28 milliards d'euros, la croissance de la division gaz et électricité ayant été plus que contrebalancée par le déclin de Siemens Gamesa Renewable Energy.



Néanmoins, portées par de grosses commandes dans les deux divisions, les prises de commandes ont grimpé de 60% en comparable pour atteindre 9,84 milliards d'euros, portant le carnet de commandes à un record de 93,4 milliards à fin juin.



Pour l'ensemble de l'exercice en cours, le groupe industriel allemand anticipe une perte nette supérieure à celle de 2020-21, la différence devant correspondre globalement à l'impact de la restructuration des activités en Russie.



