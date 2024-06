FRANCFORT (dpa-AFX) - L'action Siemens Energy a accentué mardi sa correction par rapport à son plus haut annuel. A 24,46 euros, elles sont revenues sur la moyenne mobile à 21 jours et ont perdu près de 10% depuis leur plus haut annuel il y a une semaine. Cette année, ils restent toutefois de loin la meilleure valeur du Dax, avec un doublement du cours. Mardi, ils ont perdu 3,6%.

L'analyste Mark Strouse de JPMorgan s'est penché dans une étude sur les points communs et les différences entre la société bavaroise et son concurrent GE Vernova, séparé de General Electric. Il a maintenu son opinion "surpondérer" sur GE Vernova en raison de "l'histoire d'investissement plus propre sur le thème de l'électrification". En ce qui concerne Siemens Energy, il y a non seulement un bilan plus faible, mais aussi des inquiétudes concernant le retournement de tendance de l'activité éolienne, selon Strouse. Il maintient son objectif de cours de 13 euros à "underweight".

Pour GE Vernova, il se situe à 186 dollars, au-dessus de son plus haut de fin mai à environ 183 dollars. La veille, ils avaient clôturé à un peu plus de 170 dollars à Wall Street. Par rapport à l'ouverture du marché fin mars à 115 dollars, cela représente une hausse de près de 48%.

L'expert de Bernstein Nicholas Green est également sceptique quant aux actions de Siemens Energy. Selon lui, l'accord indien, dans le cadre duquel Siemens a aidé son ancienne filiale en achetant des parts de ses activités indiennes pour plusieurs milliards de dollars fin 2023, va encore causer d'énormes maux de tête à Siemens Energy. En 2028, il faudra en effet racheter la part de Siemens à sa valeur de marché, ce qui pourrait coûter entre 3 et 7 milliards d'euros à Siemens Energy. Actuellement, ce serait 5,2 milliards d'euros, a calculé Green. La plupart des modèles d'évaluation ne tiennent pas compte de cette charge indienne en suspens./ag/bek/jha/