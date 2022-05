Siemens Energy fait une offre de 4,1 milliards d'euros pour la participation restante de Siemens Gamesa.

Siemens Energy a proposé samedi 18,05 euros (19,06 dollars) par action pour le tiers restant qu'elle ne possède pas encore dans la société espagnole Siemens Gamesa, dans l'espoir de supprimer une structure de propriété complexe qui a pesé sur ses actions.

Siemens Energy a déclaré que l'offre constitue une prime de 27,7% par rapport au dernier cours de clôture non affecté de l'action du fabricant d'éoliennes Siemens Gamesa Renewable Energery, également connu sous le nom de SGRE, de 14,13 euros le 17 mai.

L'offre valorise l'ensemble des capitaux propres de la société hispano-allemande à environ 12,3 milliards d'euros, et la participation visée à 4,1 milliards.

Siemens Energy a fait face à une pression croissante de la part de ses actionnaires pour prendre le contrôle de Siemens Gamesa, dont elle détient 67%, une participation dont elle a hérité dans le cadre d'une scission de l'ancienne société mère Siemens.

Cette participation a cependant donné à Siemens Energy peu d'influence, ce qui est devenu un problème à la suite des problèmes opérationnels de Siemens Gamesa, qui a émis trois avertissements sur les bénéfices en moins d'un an.

"Il est essentiel que la détérioration de la situation chez SGRE soit stoppée le plus rapidement possible et que le repositionnement créateur de valeur commence rapidement", a déclaré Joe Kaeser, président du conseil de surveillance de Siemens Energy.

Siemens Energy a déclaré qu'elle prévoyait de financer jusqu'à 2,5 milliards d'euros de la transaction par des actions ou des instruments assimilés à des actions.

Le reste serait financé par la dette ainsi que par les liquidités disponibles. Dans un premier temps, des actions pourraient être proposées sans droits de souscription, sous réserve des conditions du marché, a-t-elle ajouté.

