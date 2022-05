Siemens Energy lance une offre de 4,3 milliards de dollars pour la participation restante de Siemens Gamesa.

Siemens Energy a lancé samedi une offre de 4,05 milliards d'euros (4,28 milliards de dollars) pour les actions restantes de l'unité d'éoliennes en difficulté Siemens Gamesa, dans l'espoir de supprimer une structure de propriété complexe qui a pesé sur ses actions.

Siemens Energy a déclaré que l'offre de 18,05 euros par action constitue une prime de 27,7% par rapport au dernier cours de clôture non affecté de l'action de Siemens Gamesa cotée en Espagne, qui était de 14,13 euros le 17 mai. Il s'agit d'une prime de 7,8% par rapport au cours de clôture de vendredi.

Siemens Energy a fait face à une pression croissante de la part de ses actionnaires pour prendre le contrôle de Siemens Gamesa (SGRE), dont elle détient 67%, une participation dont elle a hérité dans le cadre d'une scission de l'ancienne société mère Siemens.

Cette participation a donné à Siemens Energy peu d'influence pour traiter les retards de produits et les problèmes opérationnels de Siemens Gamesa. Le groupe a émis trois avertissements sur les bénéfices en moins d'un an.

"Il est essentiel que la détérioration de la situation chez SGRE soit stoppée le plus rapidement possible et que le repositionnement créateur de valeur commence rapidement", a déclaré Joe Kaeser, président du conseil de surveillance de Siemens Energy.

Cette année, des sources ont déclaré à Reuters que Siemens Energy explorait des options pour acquérir la participation restante dans Siemens Gamesa et qu'un accord pourrait se concrétiser d'ici l'été.

Siemens Energy a déclaré qu'elle prévoyait de financer jusqu'à 2,5 milliards d'euros de la transaction avec des fonds propres ou des instruments assimilés à des fonds propres, ajoutant qu'une première étape pourrait être une augmentation de capital sans droits de souscription.

Le reste serait financé par la dette ainsi que par les liquidités disponibles, a déclaré Siemens Energy, ajoutant qu'elle visait à retirer Siemens Gamesa de la cote. Les réglementations du marché boursier espagnol le permettent une fois que la propriété de 75% est atteinte.

L'intégration complète de Siemens Gamesa simplifiera la structure de Siemens Energy et fournira un modèle commercial plus cohérent qui s'adresse aux actifs énergétiques hérités comme le charbon, aux technologies de transition comme le gaz et aux sources d'énergie renouvelables.

"Cette transaction intervient à un moment où des changements majeurs affectent l'énergie mondiale", a déclaré Christian Bruch, directeur général de Siemens Energy. "Notre conviction est que les développements géopolitiques actuels ne conduiront pas à un recul de la transition énergétique."

Siemens Energy a déclaré que la transaction entraînerait des synergies de coûts pouvant atteindre 300 millions d'euros par an dans les trois ans suivant l'intégration complète, principalement en raison d'une gestion plus favorable de la chaîne d'approvisionnement, d'une administration combinée et d'une R&D commune.

La transaction devrait être conclue au cours du second semestre et devrait permettre de réaliser des synergies de revenus d'un montant moyen à trois chiffres d'ici 2030, a déclaré le groupe.

(1 $ = 0,9470 euros) (Reportage de Christoph Steitz et Ludwig Burger ; Rédaction de Nick Zieminski, Daniel Wallis et David Gregorio)