Siemens Energy : perte nette creusée en 2021-22

Siemens Energy publie au titre de son exercice 2021-22 une perte nette de 647 millions d'euros, grevée par des pertes de 200 millions liées à la Russie, contre une perte nette de 560 millions essuyée sur l'année précédente.



Son EBITDA hors exceptionnel s'est contracté de près de 43% à 379 millions d'euros, soit une marge de 1,3% pour des revenus en hausse de 1,8% à 29 milliards (-2,5% en comparable), avec une croissance en gaz-électricité et un déclin chez Siemens Gamesa.



Du fait du creusement de la perte nette, et des défis auxquels sont confrontés le groupe allemand, le conseil exécutif va suggérer au conseil de surveillance de ne pas proposer de dividende au titre de l'exercice écoulé, lors de la prochaine assemblée générale.



Revendiquant un carnet de commandes record avec 97,4 milliards, Siemens Energy anticipe pour 2022-23 une forte réduction de sa perte nette, une marge de profit avant exceptionnel entre 2 et 4%, ainsi qu'une croissance de 3 à 7% de ses revenus en comparable.



