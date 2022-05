Siemens Energy plombé par les activités de turbines d'éoliennes de Gamesa

Siemens Energy a prévenu mercredi que les ventes et les marges de cette année se situeraient dans le bas de la fourchette de ses prévisions en raison de l'aggravation des problèmes de sa division de turbines éoliennes Siemens Gamesa, durement touchée par les perturbations de la chaîne d'approvisionnement.

Les résultats de Siemens Gamesa, qui a émis en janvier son troisième avertissement sur résultats en neuf mois, masquent une solide performance de l'activité de Siemens Energy axée sur les centrales électriques et les turbines à charbon et à gaz. "Les performances de Siemens Gamesa sont à nouveau décevantes et pèsent lourdement sur Siemens Energy", a déclaré Christian Bruch, directeur général de Siemens Energy, ajoutant que la situation s'était "encore aggravée depuis le dernier avertissement sur résultats".

Siemens Energy, qui détient 67% de Siemens Gamesa, a déclaré qu'il s'attendait désormais à ce que les ventes de 2022 se situent dans la partie basse de sa fourchette de prévisions, qui allait d'une baisse de 2% à une hausse de 3%. La marge du groupe sur le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements (EBITA) avant éléments spéciaux devrait également se situer dans la partie inférieure de la fourchette de prévisions de 2 % à 4 %, a-t-il ajouté.

Siemens Energy, qui a publié des résultats préliminaires pour le deuxième trimestre le mois dernier, a déclaré avoir enregistré une perte nette de 252 M€ au cours de cette période en raison des problèmes de Siemens Gamesa, contre un bénéfice de 31 millions l'année dernière.

Parcours boursier de Siemens Energy et Siemens Gamesa depuis le 1er janvier 2022