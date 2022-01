Siemens Energy : publie son rapport de développement durable

Siemens Energy publie aujourd'hui son rapport de développement durable pour l'année 2021.



La société présente notamment son engagement à réduire de près de 30% (par rapport à 2018) les émissions issues de la chaine d'approvisionnement (scope 3) de son département GP (Gas & Power) d'ici à 2030.



Siemens Energy s'engage aussi à réduire ses propres émissions, directes et indirectes (soit les scope 1 & 2) de 46% dès 2025, soit cinq ans plus tôt que prévu initialement.



Enfin, la société rapporte qu'en 2021, 76% de l'électricité qu'elle consommait était issue de source 'verte', un chiffre qui devrait passer à 100% dès 2023.



