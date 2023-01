Siemens Energy réduit ses perspectives de bénéfices alors que les malheurs de Siemens Gamesa se poursuivent

Le fournisseur allemand d'équipements pour le secteur de l'énergie, qui s'est détaché de Siemens AG en 2020, prévoit maintenant une marge bénéficiaire avant éléments spéciaux de 1 % à 3 % pour l'année jusqu'en septembre, en baisse par rapport aux 2 % à 4 % prévus précédemment.

Siemens Energy détient 92,7 % de Siemens Gamesa et vise actuellement à acheter le reste de la division afin de mieux gérer les problèmes d'exploitation qui ont provoqué une série d'avertissements sur les bénéfices et sont devenus un frein à la performance.

Siemens Gamesa avait précédemment fait état d'une perte avant intérêts et impôts de 760 millions d'euros avant l'affectation du prix d'achat et avant les coûts d'intégration et de restructuration pour le premier trimestre, dont une charge de 472 millions d'euros.

"Ces charges ont été déclenchées par une évaluation du taux de défaillance du parc installé, au cours de laquelle Siemens Gamesa a détecté une évolution négative des taux de défaillance de certains composants spécifiques, entraînant des coûts de garantie et de maintenance plus élevés que ceux estimés précédemment", a déclaré Siemens Energy.