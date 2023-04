Siemens Energy : signature d'un accord-cadre avec TenneT

La société Siemens Energy a annoncé hier que le consortium qu'elle formait avec l'espagnol Dragados Offshore avait signé un accord-cadre avec TenneT (le gestionnaire de réseau de transport électrique germano-néerlandais) afin de lui fournir une technologie de transmission de courant continu haute tension (HVDC) pour trois connexions au réseau en mer du Nord allemande.



Cet accord permettra de garantir qu'un total de 6 gigawatts (GW) d'énergie éolienne offshore pourra être transporté à terre. La valeur du contrat est proche de 7 milliards d'euros, rapporte Siemens Energy.



Concrètemetn, les trois connexions au réseau, nommées BalWin3, LanWin2 et LanWin4, transporteront l'électricité des parcs éoliens de la mer du Nord allemande vers les points de connexion au réseau dans le nord de l'Allemagne. Chacun des systèmes a une capacité de transmission de deux gigawatts.



Dans le cadre de ce contrat, Siemens Energy fabriquera les principaux composants électriques, tels que les appareillages de commutation, les transformateurs et les technologies de conversion, dans ses usines en Europe. De son côté, Dragados Offshore sera responsable de la construction et de l'installation offshore des plates-formes.





